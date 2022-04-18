Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın vurduğu Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva’nın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Ukrayna’nın füze atması sonucu vurularak batan geminin son anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüleri sosyal medyaya sızdı. Rusya’dan henüz bir açıklama gelmedi.

Ukrayna tarafı geminin iki füze ile battığını, Rusya ise yangın nedeniyle battığını açıklamıştı. Kremlin, gemideki 500 kişilik bir mürettabatın batmadan önce tahliye edildiğini açıklamıştı.

Ukrayna’nın füze atması sonucu vurularak batan geminin son anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüleri sosyal medyaya sızdı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI

Rusya dün Moskva mürettebatının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı. Sesin olmadığı 26 saniyelik videoda yaklaşık 120 Moskva mürettebatının üniformalı olarak bir törende yer aldıkları görülüyor. 'Moskva'nın gelenekleri, Donanma'da her zaman olduğu gibi dikkatle korunacak ve devam ettirilecektir' ifadesine yer verilmişti.

SOS VE ‘BATIYORUZ’ SİNYALLERİ TAKİP EDİLDİ

Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıkmıştı. Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etmişti.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.

Rusya Ukrayna'daki işgale dair açıklama yaptı Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtilirken, ABD istemese de Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda." ifadelerine yer verildi.