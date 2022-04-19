Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, ulusal bir televizyona yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Buça, Mariupol, Volnovaha'da işlediği savaş suçlarından sonra Ukrayna ve Rusya delegasyonları arasında savaşı sona erdirmek için yürütülen müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini kaydetti.

"RUSYA İNSANİ KORİDOR İSTEĞİNE YANAŞMADI"

Podolyak, "Durum sürekli değişiyor ve müzakerelerin devam ettiği duygusal arka plan, buna genel olarak biraz farklı bakmak için sebep veriyor. Müzakere süreci bugün çok daha karmaşık hale geldi. Mariupol ve Volnovaha'dan sonra bunu Kiev bölgesinde de gördük. Bu, günümüzde çok karmaşık bir süreç." dedi.

Podolyak ayrıca Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açılmasını Rusya'dan talep ettiklerini aktararak, Rusların buna yanaşmadığını ve Rusya ile medeni bir diyaloğun mümkün olmadığını söyledi.

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