Türkiye Gazetesi

Yunanistan, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle AB ve NATO tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Eğriboz Adası açıklarında bir Rus tankerine el koydu.

HAM PETROL TANKERİNE EL KOYDU

Yunanistan Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, el konulan Pegas adlı ham petrol tankerinin adadaki Karistos sahil kasabası açıklarında durdurulduğu belirtildi.

Avrupa Birliği, 8 Nisan'da Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya karşı beşinci yaptırım paketini onaylamıştı. Yeni yaptırımlar çerçevesinde AB ülkelerinin limanlarının Rus gemilerine kapatılmasına karar verilmişti.

Putin'den yaptırım açıklaması: Başarısız olduğunu şimdiden söyleyebiliriz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeler tarafından kendilerine uygulanan yaptırımların başarısız olduğunu savunarak, "Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.

Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım kararı Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Japonya’dan Putin’in kızlarına yaptırım Japonya, Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarının da içinde bulunduğu 398 kişinin mal varlığını dondurdu.