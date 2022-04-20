Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında savaşın ihtiyaçları olan silahlara erişimlerinin olması durumunda çoktan bitmiş olabileceğine dikkat çekti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 55 gündür devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Zelenskiy, "Bizim ihtiyacımız olan, ortaklarımızın sahip olduğu ve Rusya'nın kullandığı silahlarla aynı tüm silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş ve barışı getirmiş olurduk." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında savaşın ihtiyaçları olan silahlara erişimlerinin olması durumunda çoktan bitmiş olabileceğine dikkat çekti.

Ukrayna ordusunun taktik ve bilgelikteki avantajının oldukça açık olduğunu dile getiren Zelenskiy, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sıkı dayandığına ve tüm halkın cesurca savunma yaptığına dikkati çekti.

"Bu savaşta Rus ordusu, kendisini sonsuza kadar dünya tarihine belki de dünyanın en barbar ve insanlık dışı ordusu olarak yazacaktır." ifadesini kullanan Zelenskiy, Ukrayna'da sivillerin kasten öldürülmesi, yerleşim alanlarının, sivil altyapılarının tahrip edilmesi ve uluslararası sözleşmelerle yasaklananlar da dahil olmak üzere her türlü silahın kullanılmasında Rus ordusunun imzasının bulunduğunu kaydetti.

‘KİEV SAKİNLERİNİN ÇOĞU GERİ DÖNDÜ’

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rusya-Ukrayna Savaşı yüzünden güvenli yerlere giden Kiev sakinlerinin şehre dönmeye başladığını söyledi. Yavaş yavaş canlanan şehirde bugün 2 milyon 120 bin kişinin bulunduğunu belirten Kliçko, "Çünkü, Kiev sakinlerinin çoğu geri döndü." ifadesini kullandı.

Kiev'in füze saldırısı tehdidi altında olduğunun dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Kliçko, daha güvenli bir yerde bulunan şehir sakinlerinden başkente dönmek için acele etmemelerini istedi.