Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı başlattığı savaş 57 gündür devam ediyor. Mariupol kentinde 36. Tugay komutanlarından Sergiy Volina, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda ölümün eşiğinde olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil tüm dünya liderlerinden yardım istedi.

Mariupol kentindeki Azovstal metalürji fabrikasına sığındıklarını belirten Ukraynalı komutan Rus ordusunun her bakımdan kendilerinden çok üstün olduğunu belirtti.

Volina, Facebook hesabında bu sabah yayınladığı videoda dünyaya yardım çağrısında bulunarak, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil dünya liderlerinden yardım istedi.

‘DÜNYA LİDERLERİNDEN YARDIM İSTİYORUZ’

Sergiy Volina, “Bunlar son günlerimiz hatta son saatlerimiz olabilir” dedi. Mariupol kentindeki Azovstal metalürji fabrikasına sığındıklarını belirten Ukraynalı komutan Rus ordusunun her bakımdan kendilerinden çok üstün olduğunu belirterek “Tüm dünya liderlerinden yardım istiyoruz. Buradan çıkmamız ve üçüncü bir ülkeye götürülmemiz için destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Rusya'nın savaş zayiatını açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun savaşın başından itibaren kaybını açıkladı. Rusya, 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Rusya'nın yeni hedefini açıkladı! Tanklar Donbas için harekete geçti Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 49 gündür devam ediyor. Rus ordunun Ukrayna’nın başketi Kiev’e kadar ilerleyişi sonrası bölgede yoğun çatışma yaşanmıştı. Ukrayna halkı Kiev’de büyük bir direniş göstererek haftalarca süren kuşatmaya rağmen Ruslar kenti düşüremedi.