Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 57 gündür devam ediyor. Müzakerelerde önemli rol üstlenen Türkiye’nin adımları ile ikili görüşmeler gerçekleşti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ile sürdürülen müzakereler hakkında açıklama yaptı ve Rusya’nın artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Rusya artık Ukraynalı müzakerecilere güvenmiyor. Burada ‘güven ve teyit et’ unsurlarından ‘güven’ kısmı uzun zamandır yok. Çünkü bu insanlara uzun süredir güven yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’da gerçekleşen toplantıda bazı kararlar aldığını ancak bu kararların anlaşma metnine yazılmadığını belirten Sözcü Zaharova, “Rusya artık Ukraynalı müzakerecilere güvenmiyor. Burada ‘güven ve teyit et’ unsurlarından ‘güven’ kısmı uzun zamandır yok. Çünkü bu insanlara uzun süredir güven yok. Rusya, Ukrayna’nın tutarsız davranışlarına hazırlıklıydı. Kendisine Ukrayna Devlet Başkanı diyen bir kişi ofisinin hemen yanında müzakerelerin yapılması için talepte bulundu. Rusya bu talebi reddetmedi. Ardından her zamanki gibi tam anlamıyla Kiev rejimi tarafından mecazi anlamda bir sirk başlatıldı. Bazen gelirler, bazen gelmezler bazen geç gelirler. Moskova buna hazırlıklı mıydı? Evet hazırlıklıydı. Rejimin bağımsız olmadığını gösteren klasik şema kontrol ediliyor. İkincisi, müzakereler bir oyalama olarak kullanılıyor” şeklinde konuştu.

‘ZELENSKİY’NİN BAĞIMSIZLIĞINDAN SÖZ ETMEYE GEREK YOK’

Sözcü Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin bağımsız olmadığını belirterek, “Ne şimdi ne daha önce Devlet Başkanı Zelenskiy’in bağımsızlığından söz etmeye gerek yok. Doğal olarak küratörleri onun arkasında. Her şeyden önce Washington ve diğer NATO yapıları bu süreci şu ya da bu şekilde yıllardır yönetiyor. Bu nedenle, Zelensky'nin açıklamaları hakkında konuşmak ve akıl yürütmek anlamsız kalıyor. Bugün bir şey söylüyor, yarın başka bir şey. Bu da Zelenskiy'nin kişiliğinde sorun oluşturuyor. Bunlar tüm dünyanın sürekli olarak gördüğü görüntüler” ifadelerini kullandı.

‘İSVEÇ VE FİNLANDİYA’YI HEM KAMUOYUNA AÇIK HEM DE İKİLİ KANALLARDAN UYARILARDA BULUNDUK’

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımıyla ilgili girişimleri hakkında ise Zaharova, “Brüksel, ABD’nin himayesinde uzun süre İsveç ve Finlandiya'yı kendi yapılarına çekti. Onları fiilen çekmek için tatbikat veya eğitim adı altında çeşitli yapay önlemler alındı. Hem kamuoyuna açık hem de ikili kanallardan uyarılarda bulunduk. Bunu biliyorlar, bu yüzden şaşıracak bir şey yok. Bu konunun nereye varacağı konusunda bilgilendirildiler” dedi.

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