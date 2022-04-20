Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ülkede son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarını faturasını Putin'e kesti. Biden, "Çok açık konuşalım, ülkede şu anda artan fiyatların sorumlusu COVID-19 ve Vladimir Putin'dir." dedi.

SORUMLU COVID-19 VE PUTİN

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkede son dönemde ailelerin artan fiyatlarla mücadele ettiğinin farkında olduklarını söyledi. Biden, "Akaryakıt fiyatları arttığında bunu hisseden aile büyüğüdür. Çok açık konuşalım, ülkede şu anda artan fiyatların sorumlusu COVID-19 ve Vladimir Putin'dir." ifadelerini kullandı.

Putin'in Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşın tüm dünyada akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırdığını vurguladı.

"Bunun sonuçlarını en son açıklanan enflasyon verisinde gördük. Geçen ay enflasyondaki artışın yüzde 70'i Putin'in savaşının akaryakıt ve diğer enerji fiyatlarına etkisinin bir sonucuydu."

Biden, artan fiyatları düşürmek için elinden geldiğini yaptığını belirterek, bu çerçevede petrol üreticileri ile görüştüğünü ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varil petrolü piyasaya saldıklarını anımsattı.

Biden'dan Ukrayna diplomasisi: Dünya lideriyle görüştü ABD Başkanı Joe Biden, dünya lideriyle Ukrayna'daki son durumu görüştü. Biden söz konusu görüşmede, Ukrayna’ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım konularını ele aldı.

Biden'ın başı yüksek enflasyonla dertte! Halk desteği eriyor Yüksek enflasyonla boğuşan ABD'de halk, faturayı Biden'a kesti. ABD'de yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 53'ünün Devlet Başkanı Biden'a destek vermedikleri ortaya çıktı.

Biden: Putin Ukrayna'da 'soykırım' yaptı ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını ifade etti.

Biden'dan benzin fiyatlarını düşürecek hamle: Etanollü yakıt satışlarına izin ABD Başkanı Joe Biden, artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak için yaz aylarında yüzde 15 etanol karışımlı benzinin satışına izin vereceğini duyurdu.