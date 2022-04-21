Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkeyi ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda esir konusunu gündeme alan Zelenskiy, Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri, Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişmeğe hazır olduklarını söyledi.

PETROL AMBARGOSU VURGUSU

Batının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan bahseden Zelenskiy, altıncı paketin petrol ve gaz ithalatı da dahil olmak üzere tam bir enerji ambargosunu içermesini arzu ettiklerini, petrol ambargosu olmadan paketin güçlü olmayacağını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın, "müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettik" şeklindeki açıklamasını ise "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Bize bir şey vermediklerine eminim." ifadeleriyle yalanladı.

Büyük kısmı Rusların kontrolüne geçen Mariupol'den de bahseden Zelenskiy, "Mariupol'da durum kötüye gidiyor. Maalesef orada olumlu bir sonuç alamıyoruz. Şehrin ablukasını henüz kaldıramadık. Bunun iki yolu var. Birincisi bize ağır silah yardımlarının sağlanmasıdır. İkincisi ise diplomatik yol. Fakat Rusya henüz bunu kabul etmiyor." dedi.

Zelenskiy, Mariupol'de hala Ukrayna askerlerinin direniş gösterdiğini hatırlatarak hem askerlerin hem de sivillerin ablukadan çıkarılması için "Rus ordusu ölülerini ve yaralılarını bırakıp gitti. (Bunlarla) hem askerlerimizi hem de sivillerimizi değişmeye hazırız." dedi.

Zelenskiy talep etmişti! Norveç’ten Ukrayna’ya uçaksavar füze desteği Rusya-Ukrayna savaşında gerilim bir türlü durmuyor. Dünyanın yakından takip ettiği savaşta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Norveç’ten yapılan açıklamada Ukrayna’ya yaklaşık 100 uçaksavar füzesi gönderdiklerini duyurdu. Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesinin Ukrayna birliklerine gönderildiği duyuruldu.

Zelenskiy Ukrayna'nın silah ihtiyacına dikkat çekti! ' Savaş çoktan bitebilirdi' Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında savaşın ihtiyaçları olan silahlara erişimlerinin olması durumunda çoktan bitmiş olabileceğine dikkat çekti.

Zelenskiy: Rusya Donbass için savaşa başladı diyebiliriz Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın uzun süredir hazırlandığı Donbass için savaşa başladığını iddia etti.