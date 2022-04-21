Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın diplomatik yollardan çözümü için çabalar azalıyor. Rusya’nın “ikinci aşamaya geçtik” açıklaması yeni savaşın şiddetli olacağını gösterirken, Ukrayna AB ve NATO üyelerinden aralarında ağır silah ve savaş uçaklarının da bulunduğu silah talebinde bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın “İstediğimiz silahları liste yapıp gönderdik” açıklamasının ardından bazı ülkeler gönderecekleri silahları ve miktarlarını duyurdu.

ABD’DEN YEDEK PARÇA: ABD Başkanı Joe Biden “Ukrayna’ya ek silah yardımı yapacağız” sözlerinin ardından Pentagon Sözcüsü John Kirby “Detaya girmeden şunu ifade edebilirim, başka uluslar Ukrayna’ya uçak sağladı. Böylece filolarını büyüttüler. Biz de uçaklar için yedek parça gönderdik” diye konuştu.

ALMANYA AÇIKLAMAYACAK: Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock “Almanya, Ukrayna’ya kamuoyuna açıklanmayan çok sayıda silah gönderdi” dedi.

ÇEKYA TANKLARI TAMİR EDECEK: Çekya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın talebi ve Hükûmetler Arası Savunma İş Birliği Ajansının (AMOS) aracılığıyla hasar görmüş Ukrayna tanklarının ve zırhlı araçlarının Çekya’da tamir edileceğini açıkladı.

NORVEÇ’TEN 100 FÜZE: Norveç yaklaşık 100 uçaksavar füzesi gönderdiğini duyurdu. Norveç’in yeni Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram “Fransız yapımı Mistral hava savunma füzeleri, Ukrayna’ya büyük fayda sağlayacak modern ve etkili silah” dedi.

HOLLANDA’DAN ZIRHLI ARAÇ: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Kiev hükûmetine aralarında zırhlı araçların da bulunduğu ağır silah ve askerî malzeme göndereceklerini açıkladı.

BELÇİKA’DAN ASKERÎ MALZEME: Belçika’da federal hükûmet üyeleri, daha önce yapılan yardımlara ilave destek verilmesini ele alıyor. Belçika, şubat ayında Ukrayna ordusuna 5 bin otomatik silah, 200 anti tank silahı ile 3 bin 800 ton yakıt yardımı yaptığını açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı neden bitmiyor? Bakan Çavuşoğlu NATO ülkelerini işaret etti Katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli başlıklar üzerine konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya-Ukrayna Savaşı"nın neden bitmediği konusuna ilişkin, NATO'nun içerisinde savaşın bitmesini istemeyen ülkelerin olduğunu söyledi.

BM: Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 5 milyonu geçti Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHCR), Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana 5 milyon insanın Ukrayna'dan ayrıldığını açıkladı.