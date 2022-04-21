Türkiye Gazetesi

Rus lider Putin’in 24 Şubat 2022 tarihinde "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla başlattığı askerî operasyonda binlerce sivil hayatını kaybederken milyonlarca kişi yurdundan oldu. Gerlim tırmanırken Başdanışman Oleksiy Arestoviç, basına yaptığı açıklamada Ukrayna’da şu anda bulunan Rus ordusu mensubunun 90 bin olduğunu belirtti. Arestoviç, 22 bin Rus askerin daha Ukrayna sınırında beklediğini ifade etti.

20 BİN 900 RUS ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna makamları dün, ülkeye savaş açan Rus ordusunun şimdiye kadar 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter, 815 tank, 2 bin 87 zırhlı araç, 391 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemini kaybettiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e bildirdi: Mariupol ele geçirildi Rus Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını iletti.