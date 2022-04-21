ABD'nin Florida eyaletine bağlı Venice'te yaşam alanından ayrılan timsah, korku dolu anlar yaşattı. Timsah, girdiği bir mahalledeki evlerin bahçelerinde gezdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki timsahın evlerin önünde gezdiği anları cep telefonuyla kaydetti. Timsah bir süre sonra geldiği göle geri döndü.
95 milyon yıllık timsahın karnından dinozor kalıntıları çıktı 95 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen timsah fosilinin karnında bulunan yarı hazmedilmiş dinozor kalıntıları, timsahların dinozorla beslendiğini gösteren ilk kanıt oldu.
Böyle vicdansızlık görülmedi: Köpekleri timsah dolu suya attılar Sosyal medyada paylaşılan bir video, dünya genelinde büyük tepki gördü. Youtube üzerinden yayınlanan videoda, bir kişinin iki köpeği timsah dolu suya attığı anlar görüntülendi. Görüntülere büyük tepki gösterilirken, köpeklerin çaresizliği ise yürekleri paramparça etti.