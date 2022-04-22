Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna’ya başlattığı savaşta en büyük kazanımını elde etti. Günlerdir devam eden şiddetli çatışmaların ardından Mariupol şehri düştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rapor sunan Savunma Bakanı Sergey Şoygu “Şehirde kontrolü sağladık” dedi. Şehirde bulunan 1.478 Ukraynalı asker Rus güçlerine teslim olurken, yaklaşık iki bin Ukraynalı askerin ve bine yakın sivilin sanayi bölgesindeki Azovstal çelik fabrikasında saklandığı tahmin ediliyor. Putin, fabrikaya operasyon yapmaya hazırlanan Şoygu’ya “Bu yeraltı mezarlıklarına girmeye gerek yok. Sanayi bölgesini kapatın, bir sinek bile kaçmasın” talimatını verdi. Putin ayrıca silah bırakan Ukraynalı güçlere iyi muamele yapılmasını da istedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol’ün düşmesinin ardından “Sivillerin ve 500’e yakın yaralı askerlerin Azovstal’ı terk etmesine izin verin” çağrısında bulundu.

TOPLU MEZAR İDDİASI

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de “Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla Mariupol’deki sivil ve askerleri değişmeye hazırım” açıklamasında bulundu. Bunun ardından da Ukraynalı müzakereciler David Arakhamia ile Mihail Podolyak, müzakereler için Mariupol’e gitmeye hazır olduğunu duyurdu. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko ise şehrin yakınlarındaki Manguş köyünde yerli halkın, Rus ordusu tarafından 30 metre derinliğinde kazılmış toplu mezarlık bulduğunu söyleyerek “Rus güçleri burada yaptığı bütün savaş suçlarını toplu mezarlarda saklıyor” dedi.

KIRIM İLE KARADAN BAĞLANTI

Mariupol, Rusya’ya yanlısı bağımsızlığını iddia eden sözde Donbass’taki Donetsk ve Luhansk ile Kırım arasındaki bağlantıyı sağlaması sebebiyle kritik öneme sahip. Rusya, Mariupol’ü ele geçirerek Kırım’a kara bağlantısı sağladı hem de Ukrayna’nın Azak Denizi ile bağlantısını kesti.

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