Türkiye Gazetesi

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol’de çektiği uydu fotoğrafları ile Rus ordusunun kazdığı toplu mezarlar tespit edildi. Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde kazılan toplu mezarlar, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın farklı tarihlerde çektiği uydu fotoğrafları ile tespit edildi.

Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol'ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde çektiği uydu fotoğraflarının karşılaştırılması ile ortaya çıkan toplu mezarların, 23 ve 26 Mart tarihleri arasında genişlemeye başladığı tespit edildi.

Toplu mezarların, köydeki mevcut mezarlığın bitişiğine kazıldığı görüldü. Maxar, "Mezarlar, doğrusal sıralardan oluşan dört bölümde hizalanmış ve 200'den fazla yeni mezar içermekte" ifadelerini kullandı.

“TARİH TEKERRÜR EDİYOR”

Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadeleri kullanılarak, "Neredeyse 80 yıl önce Naziler, Agrobaza köyünde 12 bin Mariupol sakinini vurarak öldürdü.

Manhush yakınlarında. En fazla 13 kilometre. Tarih tekerrür ediyor. Sadece Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" denildi.

Rusya kritik şehri ele geçirdi! Mariupol düştü Haftalardır süren şiddetli çatışmaların ardından 1.478 Ukrayna askeri teslim oldu, Rus güçleri Mariupol şehrini ele geçirdi

Zelenskiy'den Mariupol açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Mariupol'ün büyük bir kısmının kontrolü Ruslarda, ancak kentin bir kısmında hala Ukrayna askerleri var." dedi.

Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e bildirdi: Mariupol ele geçirildi Rus Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını iletti.