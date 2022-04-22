Türkiye Gazetesi

Ukrayna askeri istihbarat birimlerinin Rusya sınırı yakınlarındaki gizli bir barınaktan komuta ettiği insansız hava araçları sınırın 15 kilometre kadar Rusya tarafında dev bir tank mezarlığı keşfetti.

Savaşta harap olmuş tank ve parçalarının bulunduğu mezarlığın, Rusya’nın Ukrayna savaşındaki kayıplarının, açıkladığından çok daha fazla olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Ukrayna ordusu, şimdiye kadar Rusya’nın 800’den fazla tankını, 2.000’in üzerinde de zırhlı aracını tahrip ettiğini açıkladı.

Uydu fotoğrafları, arazinin 24 Şubat’ta başlayan savaştan önce tamamen boş olduğunu, 17 Mart’ta ise sadece birkaç tank olduğunu gösteriyor.

İngiliz The Sun gazetesi, her gün keşif için bir mancınık ile Rus hava sahasına fırlatılan Ukrayna yapımı Leleka insansız hava aracının mezarlıkta 17’si tank en az 57 askeri araç tespit ettiğini, bunlar arasında T-72'ler ve daha modern T-90'ların da olduğunu bildirdi.

Ukrayna ordusu, şimdiye kadar Rusya’nın 800’den fazla tankını, 2.000’in üzerinde de zırhlı aracını tahrip ettiğini açıkladı.

Rusya'nın hedefi yine siviller oldu! Hastane ve tren garını vurdu Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bir tren istasyonunda bulunan silahlı taburu "Kalibr" füzeleriyle vurduklarını duyurdu. Rus askerleri Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Slavyansk kentinde bir hastaneyi de vurdu.

Ukrayna Rus ordusunun zayiatını açıkladı Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 58 gündür sürdüren Rus ordusunda bugüne kadar 21 bin 200 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi.