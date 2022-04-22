Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta batılı ülkelerin Ukrayna’ya destekleri devam ediyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’ya ek yardım paketini açıkladı. Biden Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sağlanmak üzere 800 milyon dolarlık silah paketinde ismi ilk kez duyulan Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi merak konusu oldu.

Pentagon Sözcüsü Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.

‘İŞGALDEN ÖNCE GELİŞTİRİLME AŞAMASINDAYDI’

Pentagon Sözcüsünün gün içinde bu silah sisteminin Ukrayna'nın özel ihtiyaçları için ABD Hava Kuvvetleri tarafından hızlıca geliştirildiğine yönelik açıklaması, günlük basın toplantısında soruldu.

Kirby, "Phoenix Ghost Sistemi açıkçası işgalden önce geliştirilme aşamasındaydı. Hava Kuvvetleri, Ukraynalılarla istişare içinde bunun üzerine çalışıyordu. Özellikle de Doğu Ukrayna'da bu sistemlerin onların ihtiyaçlarını karşılayacağını düşündük." dedi.

Bu sistemi geliştirmeye devam edeceklerini belirten Kirby, bu sistemlerin hedeflere saldırı düzenleme ve savaş sahasını gözetleme gibi taktik amaçlar için tasarlandığını belirtti.

Sözcü, bu sistemlerin ABD Hava Kuvvetlerince de kullanılmasının olası olduğunu aktardı.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.

Rusya Ukrayna'daki işgale dair açıklama yaptı Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtilirken, ABD istemese de Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda." ifadelerine yer verildi.