Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus askerleri yine Ukrayna'nın Popasya kentinde sivilleri taşıyan tahliye otobüsünü hedef aldı.

Luhansk bölge Valisi Sergiy Gayday saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Rus saldırıları devam ederken Popasna'dan 25 sivil tahliye edildi. Ruslar kimsenin gitmesine izin vermek istemediler. Otobüse ateş açtılar. Yaralanan olmadı ve siviller emniyete götürüldü. Ayrıca bir kadın ve bebeği de sığınaktan kurtarıldı. Ayrıca her gün kahramanca hareket eden tahliye otobüslerinin şoförlerine de teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.