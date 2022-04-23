Türkiye Gazetesi

Ukrayna tarafından batırılan Moskova kruvazörüyle ilgili ilk resmi açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova kruvazörünün Ukrayna açıklarında patlama yaşanmasının ardından romörkörler ile çekildiği sırada battığı ifade edildi. Gemideki kayıplarla ilgili ilk resmi açıklamada yayınlandı.

CİDDİ HASAR ALDI

Moskova kruvazöründe 13 Nisan’da çıkan yangın sonucundan mühimmat patlaması gerçekleştiği belirtildi. Ciddi hasar meydana geldiği geminin, ekiplerin yangını söndürme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı.

“1 ASKER ÖLDÜ 27 KİŞİ KAYBOLDU”

Hasarla ilgili yapılan açıklamada, "Geminin hayatta kalma mücadelesi sırasında 1 asker öldü, mürettebattan 27 kişi kayboldu. Mürettebattan kalan 396 kişi kruvazörden bölgedeki Karadeniz filosunun gemilerine tahliye edildi ve Sivastopol'e götürüldü." denildi.

UKRAYNA CEPHESİNDEN ‘VURDUK’ AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Ukrayna ise 13 Nisan’da Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, gemide sebebi hala açıklanmayan yangın sırasında mühimmatın patlaması nedeniyle hasar meydana geldiğini bildirmiş, mürettebatın kurtulduğunu, limana çekilirken geminin dengesinin bozulduğunu ve battığını açıklamıştı. Mürettebatın hayatını kaybettiği iddiaları tartışılmaya başlanmış, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov'un Moskova gemisi personeli ile törende bir araya geldiğine yönelik görüntüleri servis etmişti.

“EFSANE GEMİ”

Moskova kruvazörü Rus kamuoyunda "efsane gemi" olarak tanınıyor. Rus donanmasının amiral gemilerinden olan güdümlü füze kruvazörü Moskova, 1979'da denize indirildi. Rus Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskova, 186,5 metre uzunluğa, 20,8 metre genişliğe ve 42, 5 metre yüksekliğe ve 510 kişilik mürettebat kapasitesine sahip. P-1000 gemisavar, S-300 hava savunma füze sistemi ve OSA-MA hava savunma füze sistemi ile donatılan gemi, 2008'deki Gürcistan Savaşı'nda aktif görev aldı, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediği bildirilmişti. Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim Askeri Hava Üssü'nün korunması görevini gerçekleştirdi. 2020'de tadilattan geçirilen geminin, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine yönelik taarruzda bulunduğu ifade edilmişti.

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