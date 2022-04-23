Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ÜLKEDE ÇOK SAYIDA YASA DIŞI PETROL RAFİNERİSİ BULUNUYOR

Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, yaptığı açıklamada, dün gece Rivers eyaletinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandığını belirtti. Opiah, patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişinin yanarak can verdiğini ifade etti.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor. Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde Ekim 2021'de de yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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