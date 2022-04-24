Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim bir türlü durmuyor. Savaşta iki ay geride kalırken, bölgeden çarpıcı bilgiler aktarılmaya devam ediliyor. Moskova medyasından ortaya atılan son iddia ise gündem oldu. Çıkan haberlerde, Putin’in bölgede olan gizli İngiliz birlikleri için yakalama emri verdiği iddia edildi.

İNGİLİZ BİRLİKLERİNİN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Moskova Devlet Medyası’nda yer alan haberde, İngiliz özel kuvvetlerinin (SAS) savaş bölgelerinde sağlık görevlisi olarak gizli görev yaptığı iddia edildi. Putin’in kişisel kişisel CIA'i olarak anılan Kremlin Soruşturma Komitesi (IC) söz konusu birliklerin peşine düştüğü aktarıldı. Yapılan resmi açıklamada SAS'ların Lviv'de faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı bilgisine yer verildi.

“YAKALANAN UKRAYNA BİRLİKLERİ AÇIKLADI”

Rus basını ise SAS’ların sabotaj ve gerilla savaşı yürüttüklerini belirtti. Çıkan haberler göre, Rusya iddiaları yakalanan Ukrayna birliklerinin açıklamalarına dayandırıyor. Bir IC kaynağı konu ile ilgili 'Büyük olasılıkla bu ekipler Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının faaliyetlerini koordine etme becerilerini ve verimliliğini artırmak için geldiler' dedi.

Türkiye ile Rusya limanlar için anlaştı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölge ekonomilerini ve ticaretlerini ciddi oranda etkiledi. Savaşın yol açtığı lojistik krizinin aşılması için ise Türkiye ve Rusya limanlar konusunda yeni bir uzlaşmaya vardı.

Rusya duyurdu: Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduk Rusya, Odessa yakınlarındaki askeri havaalanında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen silahların bulunduğu depoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını açıkladı.

Putin buna çok öfkelenecek! Rusya'nın sakladığı bilgiler bir bir ifşa oldu Harkov ve Sumi'nin tam karşısındaki mezarlıkta Ukrayna'nın vurduğu Rus tanklarının sıraya dizilmiş görüntüleri yayıldı. Bu gelişmenin akabinde Kremlin'e yakınlığıyla bilinen haber ajansı Readovka, Ukrayna'da ölen Rus asker sayısının 13 bin 141 olduğunu yazdı. Fakat bu haberi çok geçmeden yayından kaldırdı.Söz konusu gelişmlerin