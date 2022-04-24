Türkiye Gazetesi

Avrupa'da yayılım gösteren İslamofobi'nin ardından Kuran-ı Kerim nefreti İskandinav ülkelerinde baş göstermeye başladı. Norveç'te aşırı sağcı 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun örgütü' Kuran-ı Kerim yırtma provakasyonlarında olay çıkarttı ve Norveç polisi olaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı.

Sandefjord Polis Müdürü Siw Thokle, ülkenin VG gazetesine yaptığı açıklamada, cumartesi günü Vestfold'un Sandefjord ilçesinde SIAN örgüt lideri Lars Thorsen ve arkadaşlarının Kur'an-ı Kerim'i yırtma provokasyonu gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

POLİSE SALDIRDILAR

Çıkan olaylarda karşı göstericilerin polise taşla ve şişelerle saldırıldığını kaydeden Thokle, 2 polis aracının tahrip edildiği, 10 göstericinin gözaltına alındığını söyledi. Karşı göstericilerin durdurulması için polisin biber gazı kullandığını aktaran Thokle, aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i tahrip etmesiyle olayların çıkabileceğine hazırlıklı olduklarını söyledi.

DANİMARKA VE İSVEÇ'TEKİ OLAYLARA DESTEK

Aşırı sağcı örgüt SIAN lideri Lars Thorsen, sosyal medya hesabından, Kur'an-ı Kerim provokasyonunu, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Danimarka ve İsveç'teki provokatör eylemlerine destek vermek için yaptığını açıkladı.

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