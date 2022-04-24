Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gerginliği Avrupa’ya sıçramış durumda. Moskova tarafından alınan son karar ise bu gerginliği artıracak gibi. Rusya tarafından yapılan açıklamada sonbaharda ABD'yi vurabilecek kapasitedeki nükleer füzelerini test edeceği açıklandı.

RUSYA’DAN NÜKLEER FÜZE HAMLESİ

New York Post'ta yer alan habere göre, Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin Satan 2 adı verilen füzeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rogozin yaptığı açıklamada, füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını söyledi.

İngiliz basını füzelerin söz konusu bölgeye sonbaharda konuşlandıracağını duyurdu.

ATOM BOMBALARINDAN 2000 KAT DAHA GÜÇLÜ

Yer alan haberde, Rus ordusunun konuşlandıracağı 'RS-28 Sarmat' füzesinin İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritadan silebilecek kapasitede olduğu bilgisine yer verildi. Öte yandan Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

İNGİLTERE’Yİ YOK EDEBİLİR

Aynı zamanda füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.

Türkiye ile Rusya limanlar için anlaştı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölge ekonomilerini ve ticaretlerini ciddi oranda etkiledi. Savaşın yol açtığı lojistik krizinin aşılması için ise Türkiye ve Rusya limanlar konusunda yeni bir uzlaşmaya vardı.

Rusya duyurdu: Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduk Rusya, Odessa yakınlarındaki askeri havaalanında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen silahların bulunduğu depoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını açıkladı.

Putin buna çok öfkelenecek! Rusya'nın sakladığı bilgiler bir bir ifşa oldu Harkov ve Sumi'nin tam karşısındaki mezarlıkta Ukrayna'nın vurduğu Rus tanklarının sıraya dizilmiş görüntüleri yayıldı. Bu gelişmenin akabinde Kremlin'e yakınlığıyla bilinen haber ajansı Readovka, Ukrayna'da ölen Rus asker sayısının 13 bin 141 olduğunu yazdı. Fakat bu haberi çok geçmeden yayından kaldırdı.Söz konusu gelişmlerin