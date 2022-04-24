Türkiye Gazetesi

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avusturya’nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi’nde konuştu.

Schallenberg, Ukrayna'ya destek vermenin başka yolları da olduğunu söyleyerek, "Ukrayna’ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna’yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB’ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’DAN SERT TEPKİ

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in açıklamalarına Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, "Stratejik olarak dar görüşlü bir açıklama. Açıklamanın birleşik bir Avrupa'nın çıkarlarıyla uyumsuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile A400 uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları ele alındı.

Rusya’nın gizli planı ortaya çıktı! Ukrayna’dan sonra Moldova’yı işgal edecek Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2 ay geride kalırken, bölgeden yapılan sıcak açıklamalar gündem olmaya devam ediyor. Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilen Rus orduları yeni rotaları oluşturdu. Donbass’a doğru hareket geçen Rusya, bölgeyi ele geçirmek istiyor. Üst düzey bir Rus komutanı ise Putin’in gizli hedefini ifşa eti. Rustam Minnekayev isimli komutan, Rusya’nın ilk önce Odessa sonra da Moldova’ya saldıracağını açıkladı. Ortaya atılan bu iddialar ise dünyanın gündemine oturdu.