Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta iki ay geride kalırken çatışmalar artmış durumda. Ukrayna Rus ordusunun işgaline direnmeye çalışırken can kayıpları iyice artıyor. Gece saatlerinde ise büyük bir patlama meydana geldi. Ukrayna ordusu ordusunun Rusya'nın dünyanın en büyük petrol borularının bulunduğu Bryansk şehrini vurduğu ortaya çıktı.

UKRAYNA ORDUSU BRYANSK’I VURDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bryansk kentinin Ukrayna ordusu tarafından vurulduğu görüldü. Saldırı sonrası bölgede bulunan Transneft-Drujba petrol depolama tesisinde yangın çıktı. Yangın anları ise kameralara yansıdı.

İKİNCİ SALDIRISI OLDU

Daha öncesinde de Ukrayna ordusu 2 Nisan’da Rus topraklarına bir kez daha saldırı düzenlemişti. Belgorod kentine yapılan saldırıda bir yakıt deposu helikopter tarafından vurulmuştu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 21 bin 600'e ulaştığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat ile 25 Nisan tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

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