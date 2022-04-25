Türkiye Gazetesi

Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, polis, Louvre Müzesi yakınlarındaki Neuf Köprüsü üzerinde ters yönde duran aracı kontrol etmek istedi.

Bu sırada sürücü, aracı polislerin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda sürücü ve yanında oturan kişi hayatını kaybetti, arka koltuktaki kişi ise yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, henüz resmi açıklama yapılmadı.

Macron, yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçildi Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Emmanuel Macron, Le Pen'i geçmeyi başararak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Fransa kararını verdi: Macron ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi Fransa’da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,20’sini alarak seçimin galibi oldu.