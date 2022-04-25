Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Alekset Arestoviç, Feigin Live kanalında yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Kiev’e geldiğini belirtti. Aleksey Arestoviç, “Bugün Amerikalılar Kiev’de. Evet, Devlet Başkanı (Zelenskiy) ile görüşüyorlar” ifadelerini kullandı.

EN ÜST DÜZEY ZİYARET

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilisi güvenlik nedeniyle ziyaretlerin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisini verdi. Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.

Ukrayna ikinci kez Rus topraklarına saldırdı! Petrol boruları füzelerle vuruldu Rusya-Ukrayna savaşının 61. gününde tansiyon yükseldi. Gece saatlerinde Ukrayna ordusu Rusya’nın Rusya'nın Bryansk şehrine saldırdı. Saldırıda petrol boruları hedeflendiği belirtildi. Saldırı anları sosyal medya yansırken, Ukrayna ordusu 2’nci defa Rus topraklarına saldırmış oldu.