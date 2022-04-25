Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna’nın Buça şehrinde yaptığı katliam dünya gündeminde büyük tepki toplamıştı.

Rusya Buça ‘da yaşanan katliam suçlamalarını kabul etmemiş, görüntülerin montaj olduğunu ileri sürmüştü.

Kiev’in kuzeyindeki bölgelerde toplu mezarlarda bulunan cesetlerde yapılan otopsi yapan pataloglar ve adli tıp uzmanları, insanların kafalarına ve göğüslerine gömülü küçük metal çiviler bulduklarını söyledi.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı adli tıp doktoru Vladyslav Pirovskyi, “Erkeklerin ve kadınların vücutlarında çok ince, çivi benzeri nesneler bulduk. Vücutta bunları ilk bakışta görmek çok ince olduklarından çok zor. Bu tür cesetlerin çoğu Buça-Irpin bölgesinden geliyor” dedi.

Metal ok çivilerin resimlerini inceleyen bağımsız silah uzmanları, bunların 1. Dünya Savaşı sırasında yaygın olarak kullanılan anti-personel silah olan fléchette olduğunu doğruladı.

Küçük metal çiviler, tank veya sahada kullanılan silahların mermilerinde bulunuyor. Uzmanlar, her mermi kabunun azami olarak 8 bin fléchette içerdiğini söyledi.

MİĞFERLERİ DELEBİLECEK GÜÇTE

Fléchette’lerin kullanımı 1. Dünya Savaşı’na kadar uzanıyor. 1. Dünya Savaşı’nda beri piyadelere saldırmak için balistik silahlar olarak kullanıldı. O zamanlar yeni olan uçaklar tarafından atılan bu metal çiviler miğferleri delebiliyordu.

ABD'nin fléchette’lerin farklı bir versiyonunu Vietnam savaşında da kullandı.

Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, "Rusya'nın Buça'daki savaş kurallarını görmezden geldiğini anlamak için silah uzmanı olmanıza gerek yok Buça, sivillere karşı mayınların kullanıldığı bir Çeçen safarisine dönüştürüldü” dedi.

Rus kuvvetleri, işgalin başladığı tarih olan 24 Şubat’tan birkaç gün sonra Kiev'in 30 km kuzeybatısındaki Buça'yı ele geçirdi. Mart ayının sonunda kendilerine geri çekilme emri verildi ve sonraki günlerde katledildiği anlaşılan yüzlerce kişinin cesetlerinin bulunduğu toplu mezarlar ortaya çıktı.

Putin'den dünyayı ayağa kaldıracak hamle! 'Buça kasabı' na muhafızlık unvanı verdi Rus ordusunun, Buça’da onlarca sivili katletmesinde baş şüpheli olarak ‘Buça kasabı’ olarak anılan Yarbay Azatbek Omurbekov'a, Putin’den dünyayı ayağa kaldıracak bir hamle geldi.

Almanya ses kayıtlarını ifşa etti! Rus askerlerin Buça katliamındaki konuşmaları ortaya çıktı Buça’daki korkunç katliamın yankıları sürerken bölgeden ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Almanya istihbarat teşkilatı BND, katliamda Rus askerlerin sivilleri nasıl öldürdüğüne dair ses kayıtlarına ulaştıklarını belirtti. Yaşanan korkunç olayda 410’dan fazla sivil hayatını kaybederken, Moskova’dan yalanlama gelmişti. Almanya istihbaratının ulaştığı ses kayıtlarında ise savaş suçlarına dair ilk kanıtlar arasında yer alırken, BND Wagner Grubu'nun katliamda kilit rol oynadığını belirtiyor.