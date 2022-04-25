Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'da saldırılarının ardından birçok ülke tarafından Rusya'ya yaptırımlar uygulanırken, Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Rusya'dan aynı şekilde karşılık geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın geçtiğimiz 4 Nisan'da 40 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği hatırlatılarak "Almanya'nın 4 Nisan 2022'de Rus diplomatik kurumlarının 40 çalışanını "istenmeyen kişi" olarak ilan etme konusundaki açıkça düşmanca kararıyla bağlantılı olarak Moskova'daki Almanya Büyükelçisi Geza Andreas Von Geyr, bakanlığa çağırılarak protesto notu verildi. Almanya Büyükelçisi'ne hatırlatılan karara paralel olarak 40 kişinin "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair bir not teslim edildi" denildi.

Bakanlık, sınır dışı edilme kararının alındığı 40 diplomatın ne zaman Rusya'dan ayrılması gerektiği konusunda ise bilgi paylaşmadı.

Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.

Rusya Ukrayna'daki işgale dair açıklama yaptı Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtilirken, ABD istemese de Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda." ifadelerine yer verildi.