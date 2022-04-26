Türkiye Gazetesi

Başbakan Petkov sosyal medya hesabından "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması siyasi ve toplumsal bir karar birliğine bağlıdır. Toplumda bu konuda uç görüşler paylaşılıyor. Artık bu enerjiyi reel faaliyetlere dönüştürmek lazım." ifadelerini kullandı. Bulgaristan’daki bazı endişelerin aksine Rusya’nın Ukrayna’ya silah gönderen birçok Avrupa ülkesine savaş açmadığının altını çizdi.

VATANDAŞLARIN MAAŞLARINI BAĞIŞLAMASINI İSTEDİ

Petkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna’ya gerçekten yardım etmek isteyen her bir Bulgaristan vatandaşını benim gibi bir maaşını bağışlamaya çağırıyorum. Söz söylemek kolay, iş yapmak zordur. Sosyal medyadaki cesur paylaşımlar artık Ukrayna’ya gerçek desteğe dönüşmeli."

BANKA DEKONTUNU PAYLAŞTI

Petkov, yaptığı bağışın banka dekontunu paylaştı. Bulgaristan hükümetini oluşturan 4 siyasi gücün liderler parlamento kararına bağlı olması gereken Ukrayna’ya silah yardımının yollanmasına ilişkin görüş birliği sağlamak üzere toplantı yapacak. Petkov, Kiev’e yapılacak ziyaret öncesi koalisyonun birliği için görüş birliği sağlanmasını istediğini bildirmişti.

KOALİSYONDA ÇATLAK VAR

Koalisyon ortaklarından komünist kökenli ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Ukrayna’ya silah gönderilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan BSP’nin lideri Korneliya Ninova, Rusya’ya yaptırımların uygulanmasına da karşı çıkarak "Ukrayna’ya tek bir Bulgar mermisinin yollanması durumunda biz koalisyondan ayrılacağız." demişti.

Bulgaristan, Türkiye’den ülkeye girişlerde Covid-19 aşı zorunluluğunu kaldırdı Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren Türkiye’den ülkeye giriş yapanlara Covid-19 aşı sertifikasından muaf olacaklarını bildirdi.