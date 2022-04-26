Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Ukrayna’da devam eden operasyonlar ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Operasyonun bir sonraki aşaması başlıyor” uyarısında bulunmuştu. Lavrov, Batı ülkelerine Ukrayna'da artan nükleer çatışma riskini "hafife almama" uyarısı yapıldı. Lavrov, NATO'nun ise Ukrayna'ya silah tedarik etme konusunda ise Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürüttüğünü savundu.

Lavrov, nükleer çatışma uyarısında bulunarak Ukrayna’daki savaşı sona erdirecek anlaşmanın ülkedeki askeri duruma bağlı olduğunu söyledi.

Olası bir Üçüncü Dünya Savaşı sorusuna ise "nükleer çatışma" uyarısı yaptı ve nükleer savaşı önleme ilkesini desteklediğini belirterek bunun Moskova için "kilit bir konumlanma" olduğuna işaret etti. Lavrov, şunları söyledi: "Olası nükleer çatışma tehlikesi ciddi, gerçek. Hafife almamalıyız."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, savaşın başından beri gündeme gelen nükleer savaş konusu ile ilgili korkutan açıklama yaptı ve "nükleer çatışma" olasılığının mevcut olduğunu söyledi.

‘NATO VEKALET SAVAŞI YÜRÜTÜYOR’

NATO’nun Ukrayna’ya silah yardımı yapması konusuna da değinen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, tedarikin çatışmaları sona erdirmek yerine uzatma hedefinde olduğunu belirtti. Ukrayna'nın batısındaki depolama tesisleri birden fazla kez (Rusya tarafından) hedef alındı. Başka nasıl olabilir?" dedi. Lavrov, NATO'nun Ukrayna aracılığıyla Rusya'yla savaştığını belirterek "NATO, özünde vekalet savaşı yürütüyor. Savaş, savaştır" dedi.

Ukrayna ile müzakere sürecine de değinen Lavrov, Zelenskiy’i ‘kameralara oynamak’ ile suçladı ve bu özelliğini İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a benzetttiğini söyledi.

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