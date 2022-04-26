Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları iki ayı geride bıraktı. Rus ordusunun saldırılarına karşı, Ukrayna’ya NATO ve ABD destek sağlıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Polonya Ukrayna’ya tank teslimatı yaptığını açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna'ya askeri alanda yardımlarımız devam ediyor. Bugün tankların teslimatını tamamladık. Fakat Ukraynalı dostlarımızın güvenliği için teslim edilen tankların sayısını paylaşmayacağız. Ukrayna'ya diğer alanlarda da desteğimiz sürecek, onlar bize yardım ediyor, biz de onlara" dedi.

Morawiecki ayrıca, Polonya'nın NATO bünyesinde ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) yardım aldığını ve Polonya halkının kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirtti. Morawiecki, Polonya’nın Ukrayna'ya uçak göndermeyi hala düşünülüp düşünmediği sorulduğunda, "Böyle bir zorunluluk yok, böyle bir talep yok” dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna’ya tank teslimatı yaptığını açıkladı. Morawiecki, diğer alanlarda Ukrayna’ya desteklerinin de sürüceğini belirtti.

ABD’DEN POLONYA’YA RED

Geçtiğimiz mart ayında Polonya, tüm MiG-29 savaş jetlerini Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne konuşlandırmaya ve ABD'nin hizmetine sunmaya hazır olduğunu belirtmişti. ABD ise Polonya’nın teklifini reddetmişti.

ÇEKYA’DAN UKRAYNA’YA DESTEK

Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’yı desteklemeye devam eden Çekya, bir ilke imza atarak ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna’ya gönderme kararı almıştı.

Bulgaristan Başbakanı Petkov maaşını Ukrayna’ya silah alınması için bağışladı Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ülkede Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasına yönelik tartışmalar sürerken bir aylık maaşını Ukrayna’ya silah alınması için bağışladı. Petkov, sosyal medya hesabından Bulgaristan vatandaşlarına seslenerek maaşlarını bağışlamaları konusunda çağrıda bulundu.

ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın hedefe ulaşması için elimizden geleni yapacağız ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın hedefine ulaşması için ABD'nin elinden geleni yapacağını belirtti.