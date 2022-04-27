Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş iki ayı geride bıraktı. Bölgeden çok sayıda patlama ve can kaybı haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya’nın ilerleyişine karşı Ukrayna savaşın başından beri büyük bir direniş gösterdi.

Rusya başkent Kiev’i düşürme planını rafa kaldırdı ve ilerleyişini ülkenin doğu yönüne doğru çevirdi. ABD’den gelen açıklama ise Rusya-Ukrayna savaşının nasıl değiştiğine dair ışık tutuyor.

Rusya’ya karşı büyük bir direniş gösteren Ukrayna’ya ABD’nin gerçek zamanlı istihbarat sağladığı ortaya çıktı.

Savaşın başından beri ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya gelen son teknoloji silahlar savaşın gidişatında önemli bir paya sahip. ABD’den de savaşın gidişatına yönelik çok konuşulacak açıklamalar geldi. Eski ve mevcut ABD’li yetkililer, Ukrayna’ya işgalin başından itibaren gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı.

‘RUS UÇAĞI GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT SAYESİNDE DÜŞÜRÜLDÜ’

ABD yetkililerin NBC’ye verdiği demeçte, Ukrayna’nın Şubat ayında düşürdüğü Rus nakliye uçağına saldırısının başarılı olmasınında bu sayede olduğu bildirildi. Açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan gerçekleştiğinin altı çizildi.

Rusya’ya karşı büyük bir direniş gösteren Ukrayna’ya ABD’nin gerçek zamanlı istihbarat sağladığı ortaya çıktı.

ABD’li yetkili ‘Başlangıçtan itibaren, Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık’ dedi. Bunun hem tatkik hem de stratejik açıdan önemli olduğunu vurgulayan yetkili, ‘Bunun büyük bir fark oluşturduğuna dair oldukça net örnekler mevcut’ dedi.

MOSKVA GEMİSİ İÇİNDE ABD YARDIMI İDDİASI

Ukrayna saldırısı sonrası batırılan Moskva gemisi içinde ABD yardımı iddiası gündeme gelmişti. İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, 160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı iddia edilmişti.

Rus uçakları yatakhaneyi vurdu: 3'ü çocuk 5 ölü Ukrayna’nın Çernigiv şehrinde bombalanan bir yatakhanenin enkazında 3'ü çocuk 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ukrayna: Rus uçakları, yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını vurdu Ukrayna'nın Mariupol şehrinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Mariupol Belediye Meclisi, Rusların yüzlerce sivilin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti.