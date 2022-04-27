Türkiye Gazetesi

Rapor, son yirmi yıllık süreçte yılda yalnızca yaklaşık 300 ve 500 orta-büyük ölçekli afet meydana geldiğini belirtiyor. Ancak aynı zamanda sayının 2030 yılına kadar yılda ortalama 560 afete (günde 1.5 afet) çıkacağını da ileri sürüyor. Raporda, genellikle iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak, giderek daha sık görülen bu felaketlerin, küresel karar vericilerin kolektif 'her şey yolunda' tavrıyla daha da kötüleştiği belirtiliyor.

BM Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) yaptığı açıklamada, küresel afetlerin artan sayısı ve şiddetinden 'iyimserlik' ve 'küçümseme' açıklamalarının suçlu olduğunu ileri sürdü. BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed yaptığı açıklamada, "Dünyanın, insanlığı kendi kendini yok etme sarmalına sokan nasıl yaşadığımız, inşa ettiğimiz ve yatırım yaptığımıza afet riskini dahil etmek için daha fazlasını yapması gerekiyor" dedi.

BM RAPORUNDA AÇIKLAMALARA SERT TEPKİ

Muhammed, "Kolektif gönül rahatlığımızı eyleme dönüştürmeliyiz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini herkes için her yerde yerine getirmek için çalışırken, birlikte önlenebilir afetlerin oranını yavaşlatabiliriz." şeklinde konuştu.

UNDRR'nin raporunda ana hatlarıyla belirttiği gibi iyi haber, daha önce önerdiği protokollerin benimsenmesi ve uygulanmasının, son on yılda hem ölen insan sayısını hem de afetlerden etkilenen toplam insan sayısını azaltmış olması. Ancak son beş yılda önceki beş yıla kıyasla daha fazla insanın afetlerden etkilenmesi veya ölmesiyle birlikte afetlerin ölçeği ve yoğunluğu artıyor. Kesinlikle ürkütücü bir okuma ama iklim felaketi gözlerimizin önünde gezegenimizi mahvetmeye devam ettikçe bu rapor daha da gerekli görünüyor.

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