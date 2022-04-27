Türkiye Gazetesi

Nijerya'da, kamu yetkilileri arasında ciddi uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımını olduğu biliniyordu. Ülkede 2023'te gerçekleşecek olan devlet başkanlığı seçimleri için tüm adaylara uyuşturucu tesli yapılacağı açıklandı.

BAŞKAN ADAYLARI TESTTEN GEÇECEK

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu Başkanı Tuğgeneral Buba Marwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde tüm adaylara uyuşturucu testi yapılacağını belirtti. Uyuşturucu kullanımının ülke genelindeki güvensizlik durumunu artıran bir faktör olduğunun altını çizen Marwa, kamu görevlilerinin eylemlerinden sorumlu tutulmaya başlanmasının daha iyi olacağını ifade ederek; "Daha önce de söyledim ve 2023'te kamu görevine başlayacak politikacıların uyuşturucu testi için gelmeleri gerektiğini tekrarlamak istiyorum." dedi.

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