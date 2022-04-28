Türkiye Gazetesi

Güney Kore’de Kuzey Kore karşıtı bir aktivist, Kuzey Kore’ye tam 1 milyon adet propaganda broşürü gönderdi. Aktivist broşürlerin yanı sıra paketlere dünyadan haberler ve USD disklerini de koydu. Park Sanhhak isimli aktivistin daha önce de benzer eylemlerde bulunmuş.

Sanhhak isimli aktivist, 20 büyük balonu Güney Kore sınırından havaya bıraktığını söyledi. Sanhhak, Kuzey Kore’nin nükleer programını ve Kim’in ailesinin kalıcı yönetimini eleştirdiği broşürleri balonla uçurdu.

Balonların üzerine aynı zamanda Güney Kore’ye gelen muhafazakar cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’un da fotoğraflarını içeriyor.

Park sözlerine şu ifadelere yer verdi:

"Kore bizi aldattı. Bir zamanlar nükleer bombalarını kaldıracağını dile getirmişti. Ancak lider Kim Jong-un ve kız kardeşi Kim Yo Jong şimdi Güney Kore ile uluslararası topluma önleyici nükleer saldırılar başlatmakle tehdit ediyor. Bu tür eylemleri kınamak istiyorum" dedi.

KUZEY KORE’DEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililer, broşürlerin büyük bir kısmının Güney Kore’ye bölgelerine indiğini söylüyor. Kuzey Kore’den ise broşürlerle ilgili açıklama gelmedi.

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