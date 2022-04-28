Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 63 gündür devam ediyor. Henüz barış için müzakerelerden bir sonuç alınmazken iki taraf da birbirini tehdit etmeye devam ediyor. Son olrak Rus devlet televizyonun vanlı yayına katılan Putin yanlısı gazeteci Vladimir Solovyov İngiltere’yi açık açık tehdit etti.

"BİR SARMAT FÜZESİ YETER"

Solovyov programda Putin'i nükleer silah kullanarak İngiltere'yi yok etmeye çağırdı. Solovyov, "Görünüşe göre, bir Sarmat füzesi demek eski bir Büyük Britanya demek" dedi.

'ŞEYTAN' DENİYOR

Sarmat füzesi Batı'da 'Şeytan' olarak isimlendiriliyor. Putin ise füzeden bahsederken füzenin 'durdurulamaz' olduğunuu söylemişti.

Rus gazeteci daha önce Putin'den hizmet madalyası almıştı.

"AÇIKLAMALARI TAM BİR KABUS"

Nitekim Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan da benzer bir çıkış gelmişti. Bir televizon programına katılan Zaharova, "İngiltere'nin açıklamaları tam bir kabus. Tarafları barıştırmak için çaba göstermek yerine Ukrayna'yı barut ile doldurup fitili ateşlemek istiyorlar. Rusya düşmanlığı yarışında başrolü İngiltere'ye veriyoruz. Londra'dan çıkan sözleri NATO ve AB ülkeleri tarafından uygulanıyor. Çılgınlık derecesinde gelişmelere şahit oluyoruz" sözlerine yer verdi.

DENEME ATIŞI YAPILDI

Sarmat füzesi dünyanın en büyü ve en uzun menzilli nükleer füzelerinden biri. Putin, geçtiğimiz haftalarda füzenin deneme atışını denetledi ve başarılı olduğunu söyledi.

Putin'den nükleer tehdit: Sizi sahip olmadığını silahlarla vururuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yine Batı'yı tehdit etti. Putin "Ukrayna’daki savaşa dışardan müdahale gelirse sahip olmadığınız silahlarla yıldırım hızında misilleme yaparız" dedi.

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