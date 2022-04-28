Türkiye Gazetesi

Nijerya'daki bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde sefil şartlarda tutulan hayvanların açlıktan bir deri bir kemik kaldığı görülüyor.

Hayvanat bahçesindeki dehşet, bir ziyaretçinin yaptığı şikayet sonrasında ortaya çıkarken Wild at Life sözcüsü, aslanların “yürüyen iskeletler” gibi olduğunu söyledi.

Hayvanları kurtaran örgüt, gıda ve tıbbi bakım almaları için harekete geçti.

Örgüt üst düzey yöneticisi Aslıhan Gedik, “Wild at Life, zor durumdaki aslanları kurtarma ve avcılığa karşı başarılı bir geçmişe ve bilgi birikimine sahip. Ana hedefimiz, tüm aslan yetiştirme çiftliklerini kapatmak. Vahşi hayatı vahşi tutmamız gerekiyor” dedi.

Hayvanat bahçesine 7.4 milyon TL'lik miras Çekya'da bir kadın, her gün gittiği ve içerisindeki hayvanlarla dertleştiği hayvanat bahçesine yaklaşık 7.4 milyon liralık miras bıraktı.

Bu hayvanat bahçesinde hayvanlar değil insanlar kafeste Güney Afrika'da bulunan aslan koruma alanında, gelen ziyaretçiler kafeslere konuluyor.