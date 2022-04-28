Türkiye Gazetesi

TRT Haber Muhabiri Merve Güneş'in aktardığına göre; Kiev Belediye başkanı Vitali Klitschko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama sesi duyulduğunu duyurdu. Patlamalara neyin neden olduğuna dair henüz net bilgi paylaşılmadı.

"MÜHİMMAT DEPOSUNUN HEDEF ALINDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Saldırının merkezi bir noktada gerçekleştiği, bölgeye itfaiye ekiplerinin, ambulansların ve askerlerin geldiği öğrenildi.

Bu bölgenin saldırı gerçekleşen noktalar arasında bu zaman kadar Bağımsızlık Meydanı'na en yakın nokta olduğunu vurguladı. Hedef alınan noktanın mühimmat deposu olduğu düşünülüyor.

"DÜŞMAN KİEV'E SALDIRDI"

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlar düşman Kiev’e saldırdı. Sevchenko semtinde 2 patlama meydana geldi. Ekipler olay yerinde çalışıyor. Saldırıdan zarar görenlere ilişkin bilgiler güncelleniyor" ifadelerini kullandı.

"GUTERRES KİEV'DEYDİ"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kenti ziyareti sırasında yaşandığını belirtti. Podolyak, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde bir yerinin olmasını da sorguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ise yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov başkentimizi ziyaret ettiğinde, Rusya Kiev'i seyir füzeleriyle vurdu. Rusya, bu iğrenç barbarlıkla Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya karşı tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır." notunu düştü.

Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Klichko, Kiev’de 60 civarında daha anıtı yıkacaklarını duyurdu.

ABD’den Kiev’e kritik ziyaret ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Kiev, Batı'ya liste gönderdi: Ukrayna'ya silah sözü Kiev hükûmeti Avrupa Birliği ve NATO üyelerinden talep ettiği silahlar için liste gönderdi. Bazı ülkeler gönderecekleri silahları açıkladı.

Rusya 'füze saldırıları artacak' demişti: Kiev'de yeniden patlama sesleri Rusya’nın geçtiğimiz günlerde ‘füze saldırıları artacak’ açıklmasının ardından, Kiev’de sabah erken saatlerde patlama sesleri duyuldu.