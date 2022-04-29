Türkiye Gazetesi

NATO'ya katılacağını açıklayan Ukrayna'nın Rus saldırısına uğramasının ardından Finlandiya ve İsveç de ittifaka katılmak için harekete geçti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosunu (AP) ziyaret ederek AP Başkanlar Konferansı’na katıldıktan sonra Finlandiya ve İsveç ile ilgili açklamalarda bulundu. AP Başkanı Roberta Metsola ve 7 siyasi parti grubunun başkanlarıyla bir araya gelen Stoltenberg, Ukrayna'ya verdiği güçlü destekten dolayı parlamentoya övgüde bulunarak, NATO-AB iş birliğinin bu kritik konuda ortak güvenlik için hayati önem taşıdığını söyledi.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandıran Stoltenberg "NATO üyeliğine başvurmak isteyip istemediklerine Finlandiya ve İsveç karar verecek. Ancak başvurmaya karar verirlerse NATO iki ülkeyi kolları açık bir şekilde karşılar. Finlandiya ve İsveç bizim en yakın ortaklarımız, onlar güçlü ve olgun demokrasiler, AB üyeleri. Her iki ülke ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerinin NATO standartlarını karşıladığını, NATO kuvvetleriyle uyumlu olduğunu biliyoruz, birlikte eğitim alıyoruz, birlikte tatbikat yapıyoruz. Ayrıca Finlandiya ve İsveç’le birçok farklı görev ve operasyonda birlikte çalıştık. Başvururlarsa memnuniyetle karşılanacaklar. Başvuru sürecinin hızlı olmasını ve resmî süreç tamamlandıktan sonra NATO'ya katılabilmelerini bekliyorum” diye konuştu.

Sırbistan’dan Kosova’ya NATO tehdidi Sırplar "Kosova'nın NATO'ya alınmasıbizi kışkırtır" dedi.Vucic de"Kosova silahlandırılıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun önemli ülkesiyiz Büyükelçilere iftarda konuşan Cumhurbaşkanı, “Dünya 5’ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız BM Güvenlik Konseyi’nde reform ihtiyacının önemi anlaşıldı” dedi; Rusya-Ukrayna savaşına değindi: Son gelişmeler NATO ittifakı içinde Türkiye’nin vazgeçilemez olduğunu gösterdi.