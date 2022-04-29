Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tam 65 gündür devam ediyor. Savaşta bilanço ağırlaşırken her iki tarafta da can kayıpları artıyor. Kiev’den gelen son bilgi ise dünyada şok etkisi oluşturdu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kafasındaki planlar bozulurken, Ukrayna’nın direnişi sürüyor. Batıdan Ukrayna ordusuna gönderilen silahların savaşın seyrini değiştirirken, Rusya’nın 15 bine yakın asker kaybettiği belirtiliyor.

GİZLİ KONUŞMALAR PAYLAŞILDI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Ukrayna cephesi Rusya’nın sakladığı gizli can kayıplarını ifşa etti. Rus askerlerinin telefon konuşmalarını dinleyen Ukrayna gizli servisi bu aramaların transkriptini yayınladı. Söz konusu aramada bir Rus askerinin "Savaşta 25 bin 900 asker öldürüldü ve sadece 2 ay içerisinde" dediği duyuluyor.

“TUGAY KOMUTANI HAVAYA UÇTU”

Paylaşılan konuşmaların bir başka bölümünde ise bir askerin üst düzey komutanlarının ölümünü, "Tugay komutanı havaya uçtu. Bağırsakları dışarıdaydı. Onu kurtarmak için helikopter gönderdiler ama kalbi daha fazla dayanamadı." ifadeleriyle anlattığı görülüyor.

RUSYA KAYIPLARI GİZLİYOR

Ukrayna son yayınladığı raporda savaşta öldürülen Rus askerlerinin sayısının 23 bine yaklaştığı bilgisine yer vermişti. Batılı kaynaklar bu sayının 7 ile 15 bin arasında olduğunu belirtirken, Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı. Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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