Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün ABD ile Rusya arasında gerçekleşen esir takasının yankıları bugünde devam ediyor. İki ülkenin isteği üzerine Türkiye’de gerçekleştirilen takas dünya basınında gündem oldu.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Film sahnelerini aratmayan operasyonda Rusya'da tutuklu olan ABD'li eski Deniz Piyadesi Trevor Reed ABD'de hapis cezası verilen Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile takas edildi. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen operasyon sonrası ABD ve Rusya Türkiye’ye teşekkür etti.

10 YIL SONRA ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

10 yıl sonra ülkesine dönen Rus pilot Konstantin Yaroshenko Rus basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rus pilot Yaroshenko, 28 Mayıs 2010 tarihinde ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanları tarafından Liberya'da gözaltına alınarak ABD'ye getirilmişti.

“İNSANLIK DIŞI İŞKENCELER GÖRDÜM”

10 yılda yaşadığı süreçleri Rus basınına anlatan Yaroshenko, "28 Mayıs 2010'da ABD yetkilileri tarafından Liberya'daki bir otelden kaçırıldım ve NSA'nın karargahına transfer edildim. Bir odanın içerisinde günlerce işkence gördüm. Fiziksel ve psikolojik. İnsanlık dışı bir işkenceydi. Bir noktada yaşamak bile istemedim. Bilincimi kaybettiğimde bu dünyaya geri dönmek istemedim." dedi.

“ÇOK ACIMASIZLARDI”

Kendisine işkence eden casusların çok acımasız olduklarını belirten Yaroşenko, "İşkence çok acımasız ve çok profesyoneldi. Nerede, nasıl dayak atacaklarını iyi biliyorlardı ki sonrasında benimle tekrar ilgilenebilsinler. Topuklarıma vurdular, dişlerimi kırdılar, iç organlarımı dövdüler, bacak kemiklerimi kırdılar" ifadelerini kullandı.

Rus pilot, ayrıca "Rus halkına, Rus hükümetine ve Rusya Devlet Başkanı'na olan inanç... Sadece bu inanç, bu çok zor durumda dayanmama yardımcı oldu" diye konuştu.

“HUKUK MÜCADELEMİ SONUNA KADAR VERECEĞİM”

ABD ve Liberya yönetimlerine karşı hukuk mücadelesine girişeceğini vurgulayan Yaroşenko, “ABD hükümetini bana karşı eylemlerinden dolayı kovuşturmak için tüm delilleri sunmaya çalışacağım. Aynısı Liberya hükümeti için de geçerlidir” dedi.

Uluslararası mahkemelerin Washington'un talimatlarını uygulayan 'Ameerikan kuklaları' olduğunu kaydeden Yarşenko, bu sebeple hukuki mücadeleye Rus mahkemelerinden başlayacağını da sözlerine ekledi.

Yaroşenko, Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 2010'da gözaltına alınmıştı. Pilot, 2011'de ABD'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ülkeye 100 milyon doların üzerinde bir değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

ABD ile Rusya arasında kritik takas! İki ülkede Türkiye’yi istedi ABD ile Rusya’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği tutuklu takasının detayları ortaya çıktı. Moskova’da tutuklu bulunan ABD Deniz Piyadesi Trevor Reed ile ABD’de tutuklu Rus pilot Konstantin Yaroşenko Ankara ile iş birliği içinde Türkiye’de takas edildi. MİT’in gözetiminde gerçekleşen takas Çarşamba günü saat 14.00’te yapıldı. İki ülke arasında yapılan takas ise filmleri aratmadı.

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