Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında tüm şiddetiyle devam eden savaş, iki ülkenin ciddi kayıplar yaşamasına yol açmaya devam ediyor. Bu kapsamda uzun süredir "Gerçek mi, hayal ürünü mü?" tartışmalarının gölgesinde çokça konuşalan ve direnişin sembolü haline gelen "Kiev'in Hayaleti"nden beklenmedik bir haber geldi. Ukraynalı kaynaklar söz konusu savaş pilotunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

KASK VE GÖZLÜKLERİ SATIŞA ÇIKARILACAK

İngiliz The Times'a konuşan Ukraynalı kaynaklar; savaş pilotunun kimliğini açıklarken, ölümünü de doğruladı. 29 yaşındaki binbaşı Stepan Tarabalka'nın, 13 Mart'ta Rus uçaklarıyla girdiği it dalaşı sırasında MiG-29 jetinin vurulması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Verilen bilgiye göre Tarabalka; bir çocuk babasıydı.

Ukraynalı kaynaklar; pilotun kask ve gözlüklerinin Londra'da yakın zamanda yapılacak bir müzayedeyle satışa çıkartılacağını kaydetti.

Ukraynalı yetkililer, konu ile alakalı başka bir bilgi vermedi.

"RUHUNUZU İÇİN GELİYORUM"

"Kiev'in Hayaleti' lakaplı gizemli savaş pilotunun görüntüleri geçtiğimiz aylarda ilk kez paylaşılmıştı. Ukrayna Ordusu görüntülerle birlikte Rus tarafına bir de tehdit mesajı göndermişti. Mesajda, " ‘Merhaba işgalci, ruhunuz için geliyorum!’ yazdı. Görüntüde bir MiG-29 savaş uçağının kokpitinde, yüzü siyah bir vizör ve oksijen maskesinin arkasına gizlenmiş bir asker yer almıştı.

Rusların korkulu rüyası ilk kez görüntülendi! Kiev'in Hayaleti Ukrayna'da direnişin sembolü haline gelen ve 10 Rus jetini düşürdüğü iddia edilen 'Kiev'in Hayaleti' lakaplı gizemli savaş pilotunun görüntüleri Ukrayna Ordusu tarafından ilk kez paylaşıldı.

"Kiev'in hayaleti" bu kez 20 Rus uçağını düşürdü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından çok konuşulan 'Kiev'in Hayaleti'ni bu kez Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı. Elçilik pilotun 20 rus uçağını düşürdüğünü söyledi.

'Kiev'in Hayaleti' lakaplı Ukrayna'lı pilotun tek başına 6 Rus uçağını vurdu iddiası Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bir MiG-29 pilotunun, tek başına 6 Rus uçağını vurduğu iddia edildi.