Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir grup gazeteciye brifing veren üst düzey ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yetkilisi, Rusya'nın Kiev ve Odessa dahil, Ukrayna'nın batı ve ortasına yönelik hava saldırılarını artırdığını ve Rus ordusunun Ukrayna topraklarına fırlattığı füze sayısının 2 bine yaklaştığını belirtti.

"ELEKTRİK VE ASKERİ ÜRETİM TESİSLERİ HEDEF ALINIYOR"

Yetkili "Bu hava saldırılarına ilişkin, Ukrayna ordusunun kuvvetlerini takviye etme kabiliyetlerini hedef aldıklarını düşünüyoruz. Örneğin, elektrik tesislerine saldırı düzenlediklerini gördük. Ruslar, belki de elektrik tesislerini vururlarsa trenlerin hareket kabiliyetini büyük ölçüde etkilemiş olacaklarını düşündü." dedi.

Bazı saldırıların da askeri üretim tesislerine olduğuna dikkati çeken yetkili, bu saldırılardan bazılarının sivil yerleşim yerlerini de hedef aldığını ancak Rusların gerçekten sivilleri hedef aldıklarından yüzde 100 emin olmadıklarını dile getirdi.

Yetkili, Odessa'ya yönelik herhangi bir çıkarma harekatının işaretlerini görmediklerini ifade ederek, Odessa'ya yönelik hava saldırıların Odessa ile Mıkolayiv arasındaki bölgede bulunan Ukrayna birliklerine baskı kurmak amacıyla düzenlenmiş olabileceğini kaydetti.

DONBAS'TA TAKVİMİN GERİSİNDELER

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde sert direniş verdiğini aktaran yetkili, Rusya'nın karada ilerlemeden önce bölgede topçu saldırılarını artırdığına ancak bu saldırıların bekledikleri etkiyi göstermediğine dikkati çekti.

Yetkili, Ukrayna ordusunun halen ikmal hatlarının koruduğunu, Rusya'nın ise ilerleyişinin son derece yavaş olduğunu belirterek, "Donbas'ta yapmak istediklerini elde etme konusunda planladıkları takvimin gerisinde olduklarını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Donbas'taki taktik tabur sayısını 92'ye çıkardığını anlatan Pentagon yetkilisi, Rusya'nın ayrıca Donbas'ta uzun sürecek bir savaş için hazırlık yaptığına işaret etti.

ABD'nin sağladığı yardımların da bölgeye akmaya devam ettiğini belirten yetkili, "Gelecek 24 saat içinde, daha önce bahsettiğimiz radarlar, Phoenix Ghost dronları, obüs topları ve top mermilerinin de aralarında bulunduğu bir düzineden fazla uçuş gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Pentagon, Ukrayna açıklamasını geri çekti: Hatadan dolayı üzgünüm Pentagon, diğer ülkelerin ABD’ye uçak verdiğine ilişkin açıklamayı geri çekerek, hatadan dolayı özür diledi.

Pentagon: Ukrayna'nın artık daha çok uçağı var ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya başka ülkelerin uçak verdiğini, ABD'nin ise uçak parçaları tedarik ettiğini açıkladı. Kirby, Ukraynalıların şu anda iki hafta öncesinden daha fazla uçağı olduğunu söyledi.

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