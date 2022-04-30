Türkiye Gazetesi

Polonyalı gazetecilerin sorularını cevaplayan Ukrayna lideri Zelenski, kritik açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin tamamen durulması konusunda büyük risklerin olduğunu belirten Zelenski, Putin’e çağrıda bulundu.

“MÜZAKERELERİN DURDURULMASI KONUSUNDA YÜKSEK RİSKLER VAR”

Rusya ile gerçekleşen müzakereler değinen Zelenski, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." açıklamasında bulundu.

“SİYASİ TİYATRO GÖSTERİSİNDE YER ALMAK İSTEMİYORUZ”

İki ülke heyetleriyle görüştüğünü söyleyen Zelenski, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." dedi.

“LİDERLER YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELİ”

Sorunların tamamen çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, Kiev bölgesinde yeni toplu mezarların bulunduğunu söyledi. Şimdiye kadar ise mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu kaydedildi.

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