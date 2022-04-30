Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 66 gündür devam ediyor. Bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ederken, ABD’den gelen son açıklama Putin’i sinir küpüne döndürdü. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Almanya'daki ABD askeri tesislerinde kilit sistemler konusunda eğitime başladığını duyurabilirim." dedi.

ABD’DEN ÇARPICI KARAR

Kirby açıklamasının devamında eğitimlerin ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı ile Almanya tarafından koordineli yapılacağını ve savaştan hemen önce Ukrayna'dan çekilen 160 kişilik Florida Ulusal Muhafız Birliği tarafından icra edileceğini belirtti.

YENİ SİSTEMLER DEVREYE GİRİYOR

Yeni sistemler üzerinde de çalışmaların yapılacağını belirten Kirby, "Ukrayna'nın Rusya'nın Doğu Ukrayna'da başlattığı saldırısına karşı koyma yeteneğini güçlendirecek yeni sistemler geliştirilecek” dedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby

“CİDDİ OLGUN BİR LİDER BUNU YAPMAZ”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i halen rasyonel bir aktör olarak görüp görmediklerine ilişkin soruya cevap veren Kirby, "Vladimir Putin'in psikolojisine girmeyeceğim. Ukrayna'da yaptıklarına, kuvvetlerinin Ukrayna'da yaptıklarına bakmak ve herhangi bir ahlaki bireyin bunu haklı çıkarabileceğini düşünmek zor. Bazı resimlere bakıp onun iyi düşündüğünü hayal etmek zor. Ciddi, olgun lider bunu yapamaz. Bu yüzden onun psikolojisiyle ilgili konuşamam ama sanırım hepimiz onun ahlaksızlığıyla ilgili konuşabiliriz" açıklamasında bulundu.

Zelenski Rusya’yı uyardı: Müzakereler durdurulabilir, yüz yüze görüşmeliyiz Rusya-Ukrayna savaşında gerilim durmak bilmiyor. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, iki aydır devam eden savaşla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda risklerin olduğunu söyleyen Zelenski, sorunların komple çözülmesi için iki liderin yüz yüze görüşmesi gerektiğini belirtti.

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