Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 2. ayında devam ederken iki ülkede de ciddi kayıplar veriliyor ve özellikle Ukrayna'da savaşın en acımasız yüzünü halk görüyor. Savaş nedeniyle milyonlarca Ukraynalı komşu ülkelere göç etmiş ve yerlerinden olmuşlardı. Savaşta binlerce Ukraynalı yaralanırken binlercesi ise hayatını kaybetmişti. Askeri güç anlamında da Rusya Ukrayna'ya büyük kayıplar verdirdi ve askeri anlamda Ukrayna'yı zayıflatmaya çalışıyor. İki ülkenin kayıpları açıklanıyor ancak Rusya, Ukrayna'nın kayıplarını açıkladığında daha yüksek rakamlar verirken, kendi kayıplarını açıklarken daha düşük rakamlar kullanıyor. Ukrayna ise Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat-30 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanlığı Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

23 BİN 200 ASKER VE BİNLERCE ARAÇ İMHA EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu toplamda 23 bin 200 asker kaybetti ve 190 uçak, 155 helikopter, 1008 tank, 2 bin 445 zırhlı araç, 436 top, 151 roketatar sistemi ve 77 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1701 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 232 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda ise Rusya tarafından tarafından yapılan açıklamada, savaşta Ukrayna'nın 23 bin asker kaybettiği belirtilmişti.

Pentagon’dan Putin’e rest! 160 kişilik ekip Ukrayna için eğitimlere başladı Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim en üst seviyeye çıkmış durumda. Savaşta 66 gün geride kalırken ABD’den kritik bir hamle geldi. Pentagon Sözcüsü John Kirby açıklamalarda bulunarak, ABD askerlerinin Ukrayna birliklerine radar ve topçu eğitimi dahil kritik askeri sistemler üzerine Almanya'da eğitim vermeye başladığını söyledi. Gerçekleştirilen eğitimlerin 160 kişilik Florida Ulusal Muhafız Birliği tarafından icra edileceğini belirten Kirby, yeni sistemler konusunda çalışmaların yapılacağını belirtti.

Ukrayna'dan sevindiren haber! Azovstal fabrikasından siviller tahliye edilecek Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna’nın Mariupol kendinte Azovsktal fabrikasına sığınan sivillerin tahliyeleri bugün yapılmasının planlandığı belirtildi.

Ukrayna Rus askerlerinin telefon görüşmelerini ifşa etti! Savaşta 25 bin 900 asker öldü Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 65 gün geride kalırken, Kiev’den gelen iddia şok etkisi oluşturdu. Rus askerlerinin telefon görüşmelerini dinleyen Ukrayna gizli servisi, bir Rus askerinin savaşta 25 bin 900 askerin öldürüldüğünü ifade ettiği belirtildi. Başka bir askerin telefon kayıtlarında ise "Tugay komutanı havaya uçtu, kurtarmak için helikopter gönderdiler ama kalbi daha fazla dayanamadı" dediği ortaya çıktı.