Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgal etmeye kalkışan Rusya ordusu sert direniş sonrasında arkada 2.500 civarında tank ve zırhlı araç bırakarak geri çekildi.

Chernihiv gibi diğer şehirler de vurulan ve tahrip edilen Rus zırhlı araçlarıyla dolu. Bu araçların kimisi yanmış, kimisi de isabet alarak hurdaya dönmüş. Savaşın dehşetini yansıtan bu araçlar masum çocukların ise eğlencesi oldu.

ARAÇLARIN İÇİNDE OYUNLAR OYNUYORLAR

Ukraynalı çocuklar yurt dışındaki akranları gibi parklarda değil bu araçların içinde oyunlar oynuyor. Bu, masum eğlencelerin en korkunç yerlerde bile olabileceğinin hazin bir göstergesi.

Ukrayna Rus askerlerinin telefon görüşmelerini ifşa etti! Savaşta 25 bin 900 asker öldü Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 65 gün geride kalırken, Kiev’den gelen iddia şok etkisi oluşturdu. Rus askerlerinin telefon görüşmelerini dinleyen Ukrayna gizli servisi, bir Rus askerinin savaşta 25 bin 900 askerin öldürüldüğünü ifade ettiği belirtildi. Başka bir askerin telefon kayıtlarında ise "Tugay komutanı havaya uçtu, kurtarmak için helikopter gönderdiler ama kalbi daha fazla dayanamadı" dediği ortaya çıktı.

Ukrayna'dan sevindiren haber! Azovstal fabrikasından siviller tahliye edilecek Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna’nın Mariupol kendinte Azovsktal fabrikasına sığınan sivillerin tahliyeleri bugün yapılmasının planlandığı belirtildi.