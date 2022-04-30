Türkiye Gazetesi

Hindistan'da akıllara durgunluk veren olay! Damat düğüne geç kaldı, yetmedi bir de düğüne sarhoş geldi. Bunun üzerine sinirlenen gelin tarafı ise gelin kızlarını hemen oracıkta düğüne gelen davetli akrabalarından biriyle evlendirdi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Malkapur Pangra köyünde yaşanan olayda evlenmeye karar bir çift düğün hazırlıklarını tamamladı ve bekledikleri düğün günü geldi. Damat ise , düğün öncesinde arkadaşları ve yakınları ile birlikte içki içmeye gitti ve sarhoş oldu.

Düğüne hem 4 saat geç kalan hem de aşırı sarhoş olan damat ve arkadaşları, törene geldiler ancak mekandaki diğer davetlilerle kavga edip onlara rahatsızlık vermeye başladılar.

GELİN'İN BABASI SİNİRLENİNCE OLAN OLDU

DailyStar'ın aktardığı habere göre; kızının aşırı sarhoş bir adamla evlenmesini istemeyen gelinin babası, tüm düğün hazırlıklarının tamamlanmış olmasından dolayı yedek bir planla ortaya çıktı. Ailenin kısa bir fikir alışverişi sonrası baba, kızını akrabalardan biriyle evlendirmeye karar verdi.

Gelinin annesi, "Damat ve arkadaşları sarhoş olup 4'deki törene 8'de geldi ve kavga etmeye başladı. Biz de kızımızı akrabalarımızdan biriyle evlendirdik" dedi.

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