Türkiye Gazetesi

İki aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında gerilim iyice tırmandı. Nükleer silah iddiaları sık sık gündem olamaya devam ederken, Rusya televizyonlarında yayınlanan harita herkesi hayrete düşürdü. Rossiya 1’de yayınlanan haritada Avrupa’nın önemli ülkeleri olan Fransa, İngiltere ve Almanya’nın başkentleri hedef alındı.

HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERDİLER

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de savaşın gidişatıyla ilgili açıklamalarda bulunan uzman ve Moskova yanlısı analistler, Rusya'nın Avrupa'da nükleer füze gönderebileceği şehirleri harita ile gösterdi.

AVRUPA’NIN BAŞKENTLERİ HEDEF ALINDI

Programda tartışan analistler, Rusya'dan fırlatılacak nükleer füzelerin birkaç saniye içinde Avrupa'nın başkentlerine ulaşabileceği dile getirildi. Programda konuşan sağcı siyasetçi Aleksey Zhuravlyov, "Bir Sarmat füzesi gönderirsek Britanya Adaları diye bir şey kalmaz" dedi.

İşte paylaşılan harita.

TÜM İHTİMALLER TARTIŞILDI

Avrupa’nın da nükleer silah ile karşılık verebileceğini belirten başka bir siyasetçi, "Eğer savaş bu noktaya gelirse kimse sağ kalamaz" dedi. Bu açıklamanın üzerine Zhuravlyov, "Her şeye sıfırdan başlarız. Onlar bizi devlet terörü yapmakla suçluyor" dedi.

SANİYE SANİYE AÇIKLADILAR

Televizyonda yayınlanan haritada Rusya'nın Kaliningrad bölgesinden gönderilmesi durumunda füzelerin Berlin'e 106 saniyede, Paris'e 200 saniyede ve Londra'ya 202 saniyede ulaşabileceği belirtildi. Bir süre önce Putin, ülkesinde geliştirilen hipersonik füzelerin bütün modern savunma sistemlerini alt edebileceğini söylemiş ve sonbahara doğru Birleşik Krallık'ı vurabileceklerini dile getirmişti.

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