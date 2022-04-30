Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş 2. ayında devam ederken iki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya saldırılarında binlerce Ukraynalı hayatını kaybderken binlercesi ise yaralanmış ve milyonlarca insan saldırılar nedeniyle Ukrayna'yı terketmek zorunda kalmıştı.

Rusya'nın saldırıları tüm hızıyla havadan ve karadan sürüyor ancak Ukrayna bu saldırılara misliyle karşılık vermeye çalışıyor. Son olarak Ukrayna savaş uçakları sınırdaki 2 Rus köyüne roketlerle saldırdı.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait bir savaş uçağının Rus topraklarına girerek saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rus hava savunma sistemlerinin, Ukrayna uçağına karşı hemen devreye girdiğini aktaran Bogomaz açıklamasında şu ifadeleri kulllandı:

'PETROL TESİSİNİN TEKNOLOJİ BİNASI HASAR ALDI'

“Bugün TSİ 06.50'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçak, Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildi. Unsurun, Rusya Federasyonu topraklarına girmesini önlemeye yönelik aktiviteler gerçekleştirilirken, Starodubsky bölgesindeki Zhecha yerleşim alanına 2 adet roket isabet etti. Yaşanan patlamalar nedeniyle bir petrol tesisinin teknoloji binası zarar gördü. Diğer ikinci roket ise bir alanda hasara yol açtı.”

Ukrayna uçağının, Rus hava savunma sistemlerinin harekete geçmesiyle uzaklaştığı öğrenildi.

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