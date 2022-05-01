Türkiye Gazetesi

Hindistan İcra Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, döviz yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el konulduğu açıkladı.

ÇİN'LE YAŞANAN SINIR ÇATIŞMALARI 100'DEN FAZLA UYGULAMAYI YASAKLATTI

Yerel basında çıkan haberlere göre, el koyma kararı şubatta yasa dışı havale endişeleri üzerine başlatılan soruşturmanın ardından geldi. Soruşturmada akıllı telefon üreticisinin telif ödemeleri adı altında üç yabancı merkezli kuruluşa 725 milyon dolar aktardığı belirtildi.

Yerel basına açıklama yapan şirket ise telif hakkı ödemelerinin ve beyanlarının yasal ve doğru olduğunu iddia ederek, yanlış anlaşılmaları düzeltmek için hükümetle yakın çalışma konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı.

Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bazı modellerin fişi çekildi Xiaomi, güncelleme desteği sona eren cihazların yer aldığı EOS listesini güncelledi. Yayınlanan listeye göre birçok Xiaomi telefon modeli artık güncelleme desteği alamayacak.

Vivo ve Xiaomi'den cepte yeni modeller Vivo , yerli modeli Y15s’i satışa sundu. Xiaomi ise orta segment telefonu POCO X4 Pro 5G ile tüketiciyle buluştu.